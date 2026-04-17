La scuola siciliana riscrive le regole del benessere digitale | all’ARS il convegno sulla Carta di Palermo per un uso consapevole dell’IA
In Sicilia si è tenuto un convegno presso l’ARS dedicato alla “Carta di Palermo”, un documento che affronta il tema del benessere digitale nelle scuole. L’iniziativa si propone di promuovere un uso consapevole dell’intelligenza artificiale tra gli studenti, puntando su ascolto, dialogo e partecipazione attiva. Non sono state avanzate proposte di divieti o restrizioni, ma si è preferito focalizzarsi sulla sensibilizzazione e sulla formazione.
Non divieti, non imposizioni. Ma ascolto, dialogo e partecipazione attiva per insegnare ai più giovani a navigare consapevolmente nel mondo digitale, compreso quello sempre più pervasivo dell’intelligenza artificiale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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