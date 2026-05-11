L’Hantavirus ci ricorda tutto il tempo che abbiamo buttato dopo il Covid-19

L’Hantavirus torna a essere al centro dell’attenzione, ricordando come molte risorse siano state dedicate alla pandemia di Covid-19, lasciando spesso in secondo piano altre questioni di salute. La notizia di casi recenti ha riacceso l’interesse su questa malattia trasmessa attraverso il contatto con roditori infetti. Se hai domande o vuoi approfondire un argomento che ti riguarda, la redazione è disponibile per chiarimenti e aggiornamenti.

Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ti aspetta. Iscriviti a Rumore e manda la tua domanda, l’appuntamento con la nostra newsletter è ogni lunedì.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Covid-19: 6 anni dopo, l’Italia ricorda i suoi eroi sanitari eSei anni dopo l'inizio della pandemia di Covid-19, l'Italia commemora il sacrificio di medici, infermieri e operatori sanitari che hanno perso la...

Leggi anche: Gianni Morandi ricorda Gino Paoli a Che tempo che fa: “Lui ci convinse. Ci disse ‘ragazzi, il Cantagiro è bellissimo”

Argomenti più discussi: Hantavirus. L’Iss fa il punto: Rischio per l’Italia molto basso, ma attenzione ai roditori; Più letale, ma conosciuto: l'hantavirus non è il Covid. Un'epidemia? L'Italia sarebbe impreparata; Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo; Hantavirus, cos'è e quali sono i sintomi: il punto dopo i tre morti in crociera.

#Hantavirus In Italia l'allerta rischio resta bassa. Lo specifica il ministero della Salute che sta preparando una circolare su sorveglianza e tracciamenti. In Francia, peggiorata al rientro una passeggera della Hondius positiva, 22 i contagi per contatto stretto o i x.com

Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit

Tenerife, la Hondius colpita dall'hantavirus fa rifornimento prima degli ultimi sbarchi. La direttaIn base all'ultima valutazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, il rischio per la popolazione europea in generale legato all'hantavirus è attualmente considerato basso. Lo afferma la porta ... lastampa.it