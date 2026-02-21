Covid-19 | 6 anni dopo l’Italia ricorda i suoi eroi sanitari e

Sei anni dopo l’inizio della pandemia di Covid-19, l’Italia ricorda i sanitari che hanno perso la vita durante l’emergenza. Durante la cerimonia, sono stati deposti fiori davanti alle strutture ospedaliere e sono state proiettate testimonianze di chi ha affrontato il virus in prima linea. La commemorazione si svolge in diverse città, coinvolgendo anche familiari e cittadini. La memoria di quei momenti resta ancora viva nella mente di molti.

Sei anni dopo l’inizio della pandemia di Covid-19, l’Italia commemora il sacrificio di medici, infermieri e operatori sanitari che hanno perso la vita in servizio. La Giornata nazionale dedicata al personale sanitario è stata l’occasione per riflettere sull’impatto di un’emergenza che ha messo a dura prova il sistema sanitario e ha rivelato la straordinaria resilienza di chi si è trovato in prima linea. A Modena, in particolare, è stato ricordato Filippo Fard, medico del 118, tra le vittime del virus. Il febbraio del 2020 fu un periodo di crescente apprensione. L’ombra del Covid-19 si allungava sull’Italia, mentre le informazioni frammentarie e le previsioni incerte alimentavano la preoccupazione generale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Rose bianche per Oriani e Camerano. Cernusco ricorda i suoi due eroiCernusco celebra la Giornata della Memoria dedicata a Virginio Oriani e Roberto Camerano, figure simbolo della storia locale.

Catania ricorda il Commissario Filippo Raciti a 19 anni dalla scomparsaCatania questa mattina ha ricordato il Commissario Filippo Raciti a 19 anni dalla sua morte.

