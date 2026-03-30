Durante una recente apparizione in una trasmissione televisiva, un cantante ha ricordato Gino Paoli, sottolineando come siano state le sue parole a convincerli a partecipare al Cantagiro. Il cantante ha raccontato che tutti loro erano sotto la stessa etichetta discografica e che Paoli, con il suo successo del 1963, li spronò a prenderne parte, definendo l’evento molto bello.

“Fu lui che ci convinse. Noi eravamo tutti nella stessa casa discografica e lui era stato al Cantagiro del ’63 con ‘Sapore di sale’. Tornò e ci disse: ‘Ragazzi è bellissimo il Cantagiro, se venite anche voi lo rifaccio anche l’anno prossimo’”. Così Gianni Morandi, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha ricordato Gino Paoli, morto il 24 marzo scorso. “Era bellissimo, tu attraversavi l’Italia con queste automobili.era incredibile”, racconta ancora Morandi. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gianni Morandi ricorda Gino Paoli a Che tempo che fa: “Lui ci convinse. Ci disse ‘ragazzi, il Cantagiro è bellissimo”

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