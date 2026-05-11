lezioni di bicicletta solo per donne migranti

Ieri è iniziato un corso di ciclismo dedicato esclusivamente a donne migranti. L'iniziativa offre lezioni pratiche per imparare a usare la bicicletta. La prima giornata si è svolta all'aperto, con le partecipanti che hanno provato a pedalare sotto il sole. Le lezioni sono pensate per aiutare le donne a muoversi in modo più autonomo nella città.

Ieri è partito un corso per insegnare a usare la bici alle donne immigrate. «Sotto questo sole è bello pedalare, sì Ma c’è da sudare». Diffondiamo Sotto questo sole, di Francesco Baccini e Ladri di Biciclette, perché con la primavera sbocciata e l’estate alle porte l’iniziativa del comune di Mira (Venezia), l’evento ha bisogno di questa colonna sonora. Lo scopo del corso? Favorire l’autonomia e l’inclusione, come anticipato dal Gazzettino. Quindi alle 9.30, precisamente in via Oberdan, le signore più o meno giovani si sono alzate sui pedali, o almeno ci hanno provato, scatenando la bagarre politica. L’idea, dal titolo “Libere in bicicletta”, è stata introdotta dall’amministrazione comunale di Mira in collaborazione con la Fiab Amici della Bicicletta e la Cooperativa Olivotti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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