In una recente dichiarazione, un esponente locale ha affermato di non ricordare alcun episodio violento collegato ai migranti nella cittadina di Manfredonia. La sua testimonianza si riferisce a un esempio di comportamenti pacifici da parte dei migranti nella zona, senza segnalare incidenti di rilievo. La discussione si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla presenza e il ruolo dei migranti nel territorio.

1988.Quell’anno a Manfredonia si urlava “CE NUA’ JI”, mentre altrove Gino Paoli e Zucchero scrivevano ed incidevano una straordinaria canzone sulla pelle, su “quella” pelle. Brano che mi è tornato alla mente dopo le pesantissime polemiche sul probabile arrivo di un centinaio de “nirjie”. Il colore della pelle, sì proprio quella cosa che nel 2026 riesce ancora a mandare in tilt intere sezioni di commenti social. Perché, oggi, il problema sono un centinaio di “nirjie”. Cento.Tradotto: lo 0,0018% della popolazione.Praticamente un’apocalisse: preparate i bunker!!! E, infatti, sui social:“Abbiamo paura a far uscire le nostre figlie”“Non bastano i...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Caso migranti, Tommaso Rinaldi: “Eppure non ricordo un solo episodio violento legato ai migranti a Manfredonia”

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Caso migranti a Manfredonia, Fatone: “Sbagliato il metodo, dove è la trasparenza?”Caso migranti a Manfredonia, Fatone: “Sbagliato il metodo, dove è la trasparenza?” Non entro nel merito del tema dell’accoglienza, che resta delicato...