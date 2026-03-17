lezioni per i migranti corsi di formazione per creare specilisti necessari alle imprese

In diverse città italiane vengono organizzati corsi di formazione per migranti con l’obiettivo di formare professionisti come carpentieri, idraulici ed elettricisti. Queste figure professionali sono molto richieste dalle imprese locali, ma attualmente scarseggiano nel mercato del lavoro. I programmi di formazione coinvolgono ragazzi provenienti da vari Paesi stranieri, che così acquisiscono competenze utili per inserirsi nel settore.

Carpentieri, idraulici elettricisti sono figure molto richieste. Che però mancano. E allora entrano in campo i ragazzi arrivati da Paesi stranieri. Il mercato del lavoro italiano sta attraversando una crisi: mentre la richiesta di figure specializzate cresce, le aziende non riescono a trovare personale qualificato. Per rispondere a questa emergenza nazionale, è nato ufficialmente l’Intergruppo Parlamentare sul Mismatching tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, un’iniziativa che punta a salvare le filiere produttive del Paese attraverso la formazione e l’inclusione. Nato su iniziativa dell’Onorevole Arnaldo Lomuti, l’Intergruppo si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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