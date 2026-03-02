Il prezzo del gas è aumentato del 45%, mettendo a rischio circa un quinto dell’export europeo. Questa crescita influisce direttamente sulle bollette di cittadini e aziende, con possibili conseguenze sui costi di carburanti, energia e produzione industriale. Secondo un’analisi di un esperto di un centro di studi, gli effetti si fanno sentire in vari settori senza che siano ancora definiti limiti o soluzioni.

Arriva lo choc petrolifero e del gas sui mercati dell’energia. La tempesta innescata dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran (e le risposta a suon di missili del regime di Teheran) ha provocato un balzo sui mercati internazionali dell’energia e delle materie prime: il petrolio ha fatto registrare un’impennata del 9%, Per quanto riguarda il petrolio, le quotazioni di Wti, il petrolio standard per il mercato americano, e del Brent del Mare del Nord hanno fatto registrare aumenti in apertura dei mercati tra l’8 e il 9%, con il barile di petrolio che lambisce gli 80 dollari. Ma il balzo più netto è quello del gas: ad Amsterdam le quotazioni dell'indice Ttf nel primo pomeriggio erano salite del 45% a 46 euro al megawattora, ai massimi da febbraio 2025. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

