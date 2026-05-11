L'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris accusa | Crimine minorile in aumento da 4 anni e mezzo città senza guida

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex sindaco di Napoli ha commentato i recenti fatti di cronaca, affermando che il crimine minorile è in aumento e che la città da circa quattro anni e mezzo non ha una guida politica. Secondo lui, l'assenza di punti di riferimento autorevoli contribuisce a rendere la situazione ancora più critica. Queste dichiarazioni arrivano a seguito di episodi di cronaca che hanno attirato l'attenzione pubblica sulla sicurezza locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'ex primo cittadino dopo i recenti fatti di cronaca: "L'assenza di punti di riferimento autorevoli come guida politica rende la situazione ancora più critica".🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Napoli, l’allarme di De Magistris: tasse in aumento e rischio bollette? Cosa sapere De Magistris denuncia l'impatto fiscale dell'accordo tra Comune di Napoli e Governo Draghi.

Raffaele Sorrentino, 24 anni, scomparso in provincia di Napoli. L’appello del sindaco: “Attiviamoci tutti”Il 24enne è scomparso all'alba di domenica 1° marzo a Palma Campania, nel Napoletano.

Argomenti più discussi: Costituzione, il battito cardiaco della democrazia; De Magistris: Secondo posto e Supercoppa, stagione positiva per il Napoli; Il Pd scarica i sindaci, bufera su Castellammare e Torre Annunziata; Il portale del Ticino.

napoli luigi de l ex sindaco diLuigi De Magistris: A Napoli aumento crimine minorile, da 4 anni e mezzo città senza guidaL'ex primo cittadino dopo i recenti fatti di cronaca: L'assenza di punti di riferimento autorevoli come guida politica rende la situazione ancora ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web