L'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris accusa | Crimine minorile in aumento da 4 anni e mezzo città senza guida
L'ex sindaco di Napoli ha commentato i recenti fatti di cronaca, affermando che il crimine minorile è in aumento e che la città da circa quattro anni e mezzo non ha una guida politica. Secondo lui, l'assenza di punti di riferimento autorevoli contribuisce a rendere la situazione ancora più critica. Queste dichiarazioni arrivano a seguito di episodi di cronaca che hanno attirato l'attenzione pubblica sulla sicurezza locale.
L'ex primo cittadino dopo i recenti fatti di cronaca: "L'assenza di punti di riferimento autorevoli come guida politica rende la situazione ancora più critica".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Napoli, l’allarme di De Magistris: tasse in aumento e rischio bollette? Cosa sapere De Magistris denuncia l'impatto fiscale dell'accordo tra Comune di Napoli e Governo Draghi.
Raffaele Sorrentino, 24 anni, scomparso in provincia di Napoli. L’appello del sindaco: “Attiviamoci tutti”Il 24enne è scomparso all'alba di domenica 1° marzo a Palma Campania, nel Napoletano.
Argomenti più discussi: Costituzione, il battito cardiaco della democrazia; De Magistris: Secondo posto e Supercoppa, stagione positiva per il Napoli; Il Pd scarica i sindaci, bufera su Castellammare e Torre Annunziata; Il portale del Ticino.
Napoli Capitale. . L'AMBULANTE ITINERANTE L'ex sindaco di Napoli racconta un aneddoto: le regole possono aiutare il commercio, non sfavorirlo. Guarda la puntata integrale del podcast NAPOLI CAPITALE con ospite Luigi de Magistris: https://youtube.co facebook
Musica, arte e rivendicazioni sfilano tra le vie di Napoli insieme agli artisti di strada, scesi questo pomeriggio in piazza con un corteo partito da piazza San Domenico Maggiore e giunto fino a piazza Dante. Lo hanno ribattezzato il corteo funebre degli artisti x.com
Luigi De Magistris: A Napoli aumento crimine minorile, da 4 anni e mezzo città senza guidaL'ex primo cittadino dopo i recenti fatti di cronaca: L'assenza di punti di riferimento autorevoli come guida politica rende la situazione ancora ... fanpage.it