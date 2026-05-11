L'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris accusa | Crimine minorile in aumento da 4 anni e mezzo città senza guida

L'ex sindaco di Napoli ha commentato i recenti fatti di cronaca, affermando che il crimine minorile è in aumento e che la città da circa quattro anni e mezzo non ha una guida politica. Secondo lui, l'assenza di punti di riferimento autorevoli contribuisce a rendere la situazione ancora più critica. Queste dichiarazioni arrivano a seguito di episodi di cronaca che hanno attirato l'attenzione pubblica sulla sicurezza locale.

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