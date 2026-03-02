Raffaele Sorrentino 24 anni scomparso in provincia di Napoli L'appello del sindaco | Attiviamoci tutti
Un giovane di 24 anni è scomparso all'alba di domenica 1° marzo a Palma Campania, in provincia di Napoli. Il sindaco ha lanciato un appello chiedendo a tutti di attivarsi per trovare il ragazzo. Numerosi messaggi sono stati diffusi sui social network per chiedere aiuto e raccogliere eventuali segnalazioni. La scomparsa ha generato una grande attenzione nella comunità locale.
