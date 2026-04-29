Il sindaco di Napoli ha espresso preoccupazione per l'aumento delle tasse nella città, sottolineando come l'accordo tra il Comune e il Governo abbia portato a un incremento della pressione fiscale. Secondo quanto dichiarato, questa misura potrebbe avere conseguenze sulle bollette e sui costi di vita per i residenti. La questione è stata sollevata in un momento di discussione pubblica sulle politiche fiscali adottate nella regione.

? Cosa sapere De Magistris denuncia l'impatto fiscale dell'accordo tra Comune di Napoli e Governo Draghi.. Il passaggio di Abc a società per azioni rischia di far rincariare le bollette.. Luigi de Magistris ha denunciato il pesante impatto fiscale derivante dall’intesa siglata tra l’amministrazione comunale e il Governo Draghi, definendo quel provvedimento necessario a evitare il collasso finanziario di Napoli come un vero pacco per la città. L’ex sindaco, che ha guidato l’ente dal 2011 al 2021, ha espresso duri giudizi durante un colloquio con, sostenendo che l’accordo stretto per salvare i conti pubblici abbia comportato una crescita massima di tutti i tributi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, l’allarme di De Magistris: tasse in aumento e rischio bollette

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