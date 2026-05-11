Lewandowski stupisce tutti per il suo futuro | Potrebbe esserci un’opzione in un campionato di livello inferiore
L’attaccante del Barcellona ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento in un campionato di livello inferiore. In un’intervista recente, ha menzionato questa ipotesi, senza specificare ulteriori dettagli o tempistiche. Le sue parole hanno catturato l’attenzione degli appassionati di calcio, suscitando diverse interpretazioni tra tifosi e addetti ai lavori.
Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Roma Lazio, l’assessore Onorato rivela: «Si giochi lunedì alle 21. Non bisogna aver paura dei possibili incidenti tra tifosi!» Milan in crisi, un’altra stagione di frizioni: da Furlani a Tare e Allegri, ora rischiano tutti. Chi lascerà i rossoneri al termine del campionato Pioli torna in panchina? L’ombra di Giuntoli all’Atalanta lo intriga: perché puntare o no su di lui. PRO e CONTRO dell’approdo...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Lewandowski Juventus: il suo agente è in Italia per valutare le offerte, ma il polacco non esclude questa opzione per il futurodi Angelo CiarlettaLewandowski Juventus: il suo agente è in Italia per valutare le offerte, ma il bomber non esclude questa opzione per il suo futuro.
Leggi anche: Il Barcellona presenta un’offerta di rinnovo mentre Lewandowski riflette sul suo futuro.