Il Barcellona ha presentato un’offerta di rinnovo al giocatore, che al momento sta considerando le sue opzioni. La società catalana ha fatto pervenire le condizioni contrattuali, mentre l’attaccante polacco sta valutando se proseguire la sua carriera con i Blaugrana o esplorare altre possibilità. La situazione resta in fase di discussione, senza ulteriori dettagli ufficiali rilasciati da entrambe le parti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Barcellona ha avviato una nuova fase nella gestione del suo attaccante star, Robert Lewandowski, presentando un’offerta di rinnovo del contratto. Questa mossa arriva in un momento cruciale per la squadra, con la speranza di mantenere uno dei giocatori più prolifici della sua storia. Le voci riguardanti il futuro del calciatore polacco hanno infiammato i tifosi e i media, creando attesa e curiosità riguardo a come si svilupperà la situazione. Il rinnovo del contratto è una priorità per il Barcellona, soprattutto considerando l’importanza di Lewandowski nella formazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Barcellona presenta un’offerta di rinnovo mentre Lewandowski riflette sul suo futuro.

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