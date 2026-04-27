Lewandowski Juventus | il suo agente è in Italia per valutare le offerte ma il polacco non esclude questa opzione per il futuro

L'agente di Lewandowski si trova attualmente in Italia per esaminare diverse offerte di trasferimento, mentre il calciatore polacco non ha escluso la possibilità di trasferirsi in un club italiano in futuro. La situazione rimane aperta e sono in corso valutazioni sulle proposte ricevute. Al momento, non ci sono annunci ufficiali o accordi definitivi riguardo a un trasferimento imminente.

di Angelo Ciarletta Lewandowski Juventus: il suo agente è in Italia per valutare le offerte, ma il bomber non esclude questa opzione per il suo futuro. Le ultime. La Juve avvia una strategia di posizionamento sul mercato, condizionata dalla qualificazione Champions e dalla necessità di far quadrare i conti. Secondo Tuttosport, l’attacco è la priorità assoluta, dato che il rinnovo di Dusan Vlahovic appare sempre più difficile. MERCATO JUVE LIVE Il candidato principale per sostituirlo è Robert Lewandowski. Il suo agente, Pini Zahavi, è in Italia per valutare offerte, sebbene l’attaccante polacco non escluda la permanenza al Barcellona. Sullo sfondo resta l’interesse del Milan, che però punta con decisione su Alexander Sorloth.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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