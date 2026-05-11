L’attaccante ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro e di voler valutare alcune offerte prima di decidere. La Juventus resta interessata a ingaggiarlo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in corso o sui piani della società e del calciatore. La situazione rimane incerta, con il calciatore che preferisce attendere ulteriori proposte prima di scegliere.

di Francesco Spagnolo Lewandowski resta un obiettivo della Juve, ma per il momento non si hanno certezze sul suo futuro. Ed è lo stesso giocatore ad ammetterlo. Il trionfo nella Liga è appena stato archiviato, ma per il Barcellona è già tempo di bilanci e, soprattutto, di addii pesanti. Al centro dei riflettori c’è inevitabilmente Lewandowski, il bomber polacco che ha trascinato i blaugrana alla conquista dello scudetto spagnolo, ma che ora sembra pronto a voltare pagina. Nonostante l’entusiasmo dei festeggiamenti, il centravanti classe 1988 ha gettato un’ombra di incertezza sul suo domani, confermando che il legame con il club catalano è giunto al capolinea.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski, l’obiettivo della Juve esce allo scoperto: «Ancora non so cosa farò. Ascolterò ancora qualche offerta e poi deciderò»

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