Lewandowski l’obiettivo della Juve esce allo scoperto | Ancora non so cosa farò Ascolterò ancora qualche offerta e poi deciderò

Da juventusnews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro e di voler valutare alcune offerte prima di decidere. La Juventus resta interessata a ingaggiarlo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in corso o sui piani della società e del calciatore. La situazione rimane incerta, con il calciatore che preferisce attendere ulteriori proposte prima di scegliere.

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di Francesco Spagnolo Lewandowski resta un obiettivo della Juve, ma per il momento non si hanno certezze sul suo futuro. Ed è lo stesso giocatore ad ammetterlo. Il trionfo nella Liga è appena stato archiviato, ma per il Barcellona è già tempo di bilanci e, soprattutto, di addii pesanti. Al centro dei riflettori c’è inevitabilmente Lewandowski, il bomber polacco che ha trascinato i blaugrana alla conquista dello scudetto spagnolo, ma che ora sembra pronto a voltare pagina. Nonostante l’entusiasmo dei festeggiamenti, il centravanti classe 1988 ha gettato un’ombra di incertezza sul suo domani, confermando che il legame con il club catalano è giunto al capolinea.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Lewandowski, l’obiettivo della Juve esce allo scoperto: «Ancora non so cosa farò. Ascolterò ancora qualche offerta e poi deciderò»
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