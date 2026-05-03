Lewandowski l’obiettivo della Juve ancora a segno | la rete contro l’Osasuna avvicina il Barcellona al titolo – VIDEO

Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha segnato un gol durante la partita contro l’Osasuna. Questa rete ha permesso alla squadra di sbloccare un match che si era rivelato difficile. La realizzazione si inserisce in una serie di segnature dell’attaccante, già obiettivo della Juventus. La partita si è conclusa con il Barcellona in vantaggio, avvicinandosi alla conquista di un importante titolo.

di Francesco Spagnolo Lewandowski, l’obiettivo della Juve ha trovato la rete anche contro l’Osasuna permettendo al Barcellona di sbloccare un match non facile. Il finale di gara tra Barcellona e Osasuna ha regalato emozioni fortissime, risolvendosi grazie alla classe infinita di Lewandowski. Quando il cronometro segnava ormai l’82’ e il pareggio sembrava il risultato più probabile, l’attaccante polacco ha dimostrato ancora una volta perché sia considerato uno dei centravanti più letali della storia del calcio moderno. L’azione decisiva è partita dai piedi di Marcus Rashford, autore di un cross millimetrico che ha attraversato tutta l’area di rigore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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