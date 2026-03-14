Lewandowski esce allo scoperto | Futuro? Non ho ancora deciso e oggi non è una priorità Sulla Serie A posso solo dire questo

L’attaccante ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sul proprio futuro e ha precisato che al momento non rappresenta una priorità. Ha anche commentato brevemente sulla Serie A, affermando di poter dire solo questo. La sua posizione è stata comunicata in un’intervista recente, senza ulteriori dettagli su eventuali interessi o piani futuri.

Lewandowski esce allo scoperto: «Futuro? Non ho ancora deciso e oggi non è una priorità». Le parole dell’attaccante polacco accostato alla Juve. Robert Lewandowski ha rilasciato un’intervista a Sportweek. Di seguito le parole dell’attaccante del Barcellona, accostato anche alla Juve in queste ultime settimane. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO FUTURO – « Sul mio futuro sinceramente oggi non c’è niente da dire, sono sincero. L’obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, goal e titoli. Poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità » SERIE A – « Mai stato vicino alla Serie A? Nel 2010 ero ancora in Polonia e stavo per passare al Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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