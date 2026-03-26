Pasqua solidale | il Gruppo Maggioli al fianco dello Ior per i piccoli pazienti dell' Oncoematologia Pediatrica

Il 25 marzo si è tenuta la sesta consegna delle uova pasquali solidali alle bambine e ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. L’evento ha visto la partecipazione del Gruppo Maggioli, che ha collaborato con lo Ior per questa iniziativa benefica. La cerimonia si è svolta nella mattinata e ha coinvolto i piccoli pazienti del reparto.

Torna anche quest’anno l’iniziativa a sostegno dei bambini e delle bambine in cura presso l’Ospedale Infermi realizzata in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo Nella mattinata di mercoledì, 25 marzo, si è svolta, per il sesto anno consecutivo, la consegna delle “uova pasquali solidali” alle bambine e ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. L’iniziativa vede nuovamente il Gruppo Maggioli al fianco dell’Istituto Oncologico Romagnolo, per donare un momento di dolcezza e tenerezza all’interno del faticoso percorso che affrontano quotidianamente i piccoli pazienti: un’occasione di serenità, circondati dall’affetto dei loro familiari e affiancati dal personale sanitario dell’Ospedale, che vede la Pet Therapy come importante momento di terapia palliativa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Pasqua solidale: il Gruppo Maggioli al fianco dello Ior per i piccoli pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica Articoli correlati Befana nel reparto di Oncoematologia pediatrica: caramelle ai piccoli e 10mila euro per la ricerca sui tumoriLECCE – La “Band di Babbo Natale onlus” dona una somma di 10mila euro al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Leggi anche: Napoli al fianco del Santobono: solidarietà azzurra per i piccoli pazienti