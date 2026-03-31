Questa mattina al Policlinico di Bari si è svolta una visita della prima squadra della SSC Bari ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica. I giocatori hanno portato uova di Pasqua e condiviso momenti di allegria con i bambini, offrendo loro un sorriso in un periodo speciale dell’anno. La visita ha coinvolto anche i familiari presenti in reparto.

Gesto solidale della società biancorossa che, come di consueto nei periodi di festa, ha voluto regalare qualche attimo di spensieratezza ai piccoli degenti e alle loro famiglie A rappresentare il club biancorosso sono stati il capitano Raffaele Pucino, Lorenzo Dickmann e Marco Pissardo, che hanno trascorso del tempo insieme ai bambini ricoverati, portando in dono uova di Pasqua. Un’iniziativa che si rinnova come di consueto nei periodi di festa, con l’obiettivo di regalare un momento di spensieratezza ai piccoli degenti e alle loro famiglie. Tra sorrisi, foto e qualche parola di incoraggiamento, i calciatori hanno contribuito a rendere più lieve la giornata dei bambini. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Uova di Pasqua e sorrisi nel reparto di Oncoematologia pediatrica: visita dei giocatori del Bari ai piccoli pazienti

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