L’Unione Europea ha dichiarato che deciderà autonomamente chi rappresenta i propri interessi nelle negoziazioni, interrompendo ogni coinvolgimento con figure esterne. Contestualmente, il governo ucraino ha respinto la proposta di un ex leader europeo di mediare tra le parti, ritenendola inadeguata. La decisione europea arriva in un momento di tensioni crescenti e di richieste di chiarezza sulla gestione dei processi di pace.

Roma, 11 maggio 2026 – Chi inizia a mettere i puntini sulle i e chi, comprensibilmente, non si fida. Dopo due giorni le parole di Vladimir Putin che ha fatto intendere che la guerra in Ucraina potrebbe concludersi, proponendo l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore con l’Europa fanno ancora discutere. Kiev rientra sicuramente fra chi non si fida e ha bocciato la candidatura del Cremlino senza appello. “Ci sono molti altri leader europei meritevoli” ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, che oggi era a Bruxelles per il consiglio Ue, dove ha incontrato anche il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, con cui ha discusso degli aiuti necessari che servono ancora all’Ucraina per continuare a difendersi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Europa stoppa Putin: “Scegliamo noi chi negozia”. E Kiev boccia Schröder

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