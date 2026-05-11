L’Europa sta facendo marcia indietro sull’intelligenza artificiale?

L’Unione Europea ha annunciato modifiche al regolamento sull’intelligenza artificiale, noto come AI Act, con l’obiettivo di semplificare le norme e ridurre il rischio di confusione tra le diverse aree di applicazione, come i macchinari industriali e le procedure di conformità. Le nuove disposizioni mirano a garantire un quadro più chiaro e coordinato, evitando possibili sovrapposizioni tra le normative esistenti. La revisione delle regole fa seguito a una serie di consultazioni con gli stakeholder del settore.

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