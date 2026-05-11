L’Europa sta facendo marcia indietro sull’intelligenza artificiale?
L’Unione Europea ha annunciato modifiche al regolamento sull’intelligenza artificiale, noto come AI Act, con l’obiettivo di semplificare le norme e ridurre il rischio di confusione tra le diverse aree di applicazione, come i macchinari industriali e le procedure di conformità. Le nuove disposizioni mirano a garantire un quadro più chiaro e coordinato, evitando possibili sovrapposizioni tra le normative esistenti. La revisione delle regole fa seguito a una serie di consultazioni con gli stakeholder del settore.
L’Unione Europea cambia l’AI Act per evitare il caos normativo tra intelligenza artificiale, macchinari industriali e compliance. Ma è una semplificazione o l’inizio di un ripensamento più profondo della regolazione AI in Europa? In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio analizza cosa cambia davvero, chi vince, quali settori saranno più impattati e cosa devono fare subito le aziende. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it
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