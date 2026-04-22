Durante un incontro a Macerata intitolato “Percorsi di legalità. No alle droghe. No alla...”, un esperto ha dichiarato che la cannabis rappresenta una sostanza pericolosa e potenzialmente letale. Ha inoltre affermato che chi ha promosso la liberalizzazione sta ora facendo marcia indietro. La discussione ha coinvolto diverse persone interessate alle questioni legate alla legalizzazione e ai rischi associati all’uso di droghe.

Nel corso dell’incontro a Macerata dal titolo “Percorsi di legalità. No alle droghe. No alla criminalità” svoltosi nel Teatro del Convitto Nazionale alla presenza di 500 studenti, alla presenza del Prefetto Giovanni Signer, del Vescovo Nazzareno Marconi, di autorità civili e di tanti Dirigenti scolastici, il consulente della Presidenza del Consiglio per le politiche antidroga Antonio Pignataro ha sottolineato gli effetti negativi della cannabis sulla fertilità e come questa droga causi gravi patologie. Mettendo in evidenza come Paesi che l’avevano legalizzata abbiano fatto marcia indietro. Le ricadute in termini di salute. Tutto questo ha ricadute importanti sui costi che il nostro sistema sanitario deve sostenere e sull’indice di natalità, in un paese dove si fanno sempre meno figl i.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cannabis, l’allarme di Pignataro: “E’ letale e pericolosa, chi l’ha liberalizzata sta facendo marcia indietro”

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