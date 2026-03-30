Le riprese di Tomb Raider si sono interrotte dopo che la protagonista Sophie Turner che dà il volto a Lara Croft si è fatta male | video

Le riprese della serie Tomb Raider sono state temporaneamente sospese dopo che l’attrice che interpreta Lara Croft ha subito un infortunio sul set. La produzione, realizzata da Amazon MGM Studios e ideata da Phoebe Waller-Bridge, ha interrotto le riprese in attesa di ulteriori sviluppi. La notizia è stata comunicata attraverso un video pubblicato online.

Battuta d’arresto per Tomb Raider, l’attesissima serie di Amazon MGM Studios creata da Phoebe Waller-Bridge, ideatrice di Fleabag. Infortunio per Sophie Turner, protagonista di Tomb Raider. Le riprese di Tomb Raider sono state temporaneamente interrotte dopo che la protagonista Sophie Turner, che dà il volto a Lara Croft, l’archeologa e avventuriera del franchise, si è fatta male. Nulla di grave, sottolineano dallo studio di produzione, ma la troupe dovrà fermarsi per circa due settimane per consentire all’attrice di rimettersi. GUARDA LE FOTO Sophie Turner: i red carpet più belli della musa di Nicolas Ghesquière. Durante le riprese Turner... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le riprese di Tomb Raider si sono interrotte dopo che la protagonista Sophie Turner, che dà il volto a Lara Croft, si è fatta male: video Articoli correlati Leggi anche: Sophie Turner si ferma: infortunio per la nuova Lara Croft e riprese di “Tomb Raider” in pausa La serie TV di Tomb Raider, Sophie Turner rivela come si è allenata per il ruolo di Lara CroftLa nuova serie TV di Tomb Raider prodotta da Prime Video prende sempre più forma, e Sophie Turner ha iniziato a raccontare come si sta preparando per...