L' Europa entra in classe | al liceo di Lugo si celebra la Giornata dell’Unione europea

Il 9 maggio 1950, l’allora ministro degli Esteri francese presentò a Parigi una dichiarazione che propose la creazione di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio, coinvolgendo i paesi fondatori. Quest’evento segnò l’inizio di un processo di cooperazione tra le nazioni europee. A Lugo, studenti e insegnanti hanno celebrato questa giornata con iniziative dedicate all’Europa, in un momento in cui si continua a ricordare l’importanza di unione tra gli stati.

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