L' Europa entra in classe | al liceo di Lugo si celebra la Giornata dell’Unione europea
Il 9 maggio 1950, l’allora ministro degli Esteri francese presentò a Parigi una dichiarazione che propose la creazione di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio, coinvolgendo i paesi fondatori. Quest’evento segnò l’inizio di un processo di cooperazione tra le nazioni europee. A Lugo, studenti e insegnanti hanno celebrato questa giornata con iniziative dedicate all’Europa, in un momento in cui si continua a ricordare l’importanza di unione tra gli stati.
Il 9 maggio 1950, l’allora ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, presentò a Parigi la dichiarazione che proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune questi materiali. La Ceca (i Paesi fondatori furono Francia, Germania.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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