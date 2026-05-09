Giornata dell' Europa al Pincio sventola la bandiera più grande d' Unione europea
Nella giornata dedicata all’Europa, al Pincio è stata esposta la bandiera più grande dell’Unione europea, con dimensioni di 20 metri per 30. L’evento ha dato il via alle celebrazioni, attirando l’attenzione dei passanti e degli organizzatori. La bandiera ha sventolato in modo visibile, segnando l’inizio di una serie di iniziative incentrate sulla ricorrenza.
Il dispiegamento della bandiera Europea più grande d’Europa (20 metri per 30) al Pincio apre la giornata di celebrazioni per la Festa dell'Europa. Come ogni anno, il Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia organizzano due giorni di appuntamenti a Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it
Every Proposed EU Flag
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