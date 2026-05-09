Giornata dell' Europa al Pincio sventola la bandiera più grande d' Unione europea

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata dedicata all’Europa, al Pincio è stata esposta la bandiera più grande dell’Unione europea, con dimensioni di 20 metri per 30. L’evento ha dato il via alle celebrazioni, attirando l’attenzione dei passanti e degli organizzatori. La bandiera ha sventolato in modo visibile, segnando l’inizio di una serie di iniziative incentrate sulla ricorrenza.

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Il dispiegamento della bandiera Europea più grande d’Europa (20 metri per 30) al Pincio apre la giornata di celebrazioni per la Festa dell'Europa. Come ogni anno, il Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia organizzano due giorni di appuntamenti a Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

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