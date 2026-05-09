Giornata dell' Europa al Pincio sventola la bandiera più grande d' Unione europea

Nella giornata dedicata all’Europa, al Pincio è stata esposta la bandiera più grande dell’Unione europea, con dimensioni di 20 metri per 30. L’evento ha dato il via alle celebrazioni, attirando l’attenzione dei passanti e degli organizzatori. La bandiera ha sventolato in modo visibile, segnando l’inizio di una serie di iniziative incentrate sulla ricorrenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui