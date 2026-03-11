Ilary Blasi rivela | Sal Da Vinci avrebbe dovuto cantare ai 18 anni di Chanel Mi ha fatto una promessa

In un'intervista al settimanale “Chi”, Ilary Blasi ha parlato del suo ruolo come conduttrice del Grande Fratello Vip e ha menzionato Sal Da Vinci, riferendo che avrebbe dovuto cantare ai 18 anni di Chanel. La conduttrice ha anche condiviso che il cantante le avrebbe fatto una promessa in merito a quella performance. La conversazione si è concentrata su vari aspetti della sua esperienza televisiva.