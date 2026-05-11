L’Espanyol conferma l’arrivo di Monchi

L’Espanyol ha annunciato l’ingaggio di Monchi come nuovo direttore sportivo generale. La notizia è stata diffusa dalla società e riguarda l’incarico conferito al professionista nato nel 1968 in provincia di Cadice. La decisione è stata resa pubblica nella giornata di oggi. Monchi, che proviene da esperienze precedenti, assume ora questa posizione all’interno del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

2026-05-11 13:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Monchi (San Fernando, Cadice, 20 settembre 1968) è diventato il nuovo direttore sportivo generale dell’Espanyol. La squadra del parrocchetto non ha resistito a fine stagione per confermarsi in piena lotta per restare in Prima Divisione ed è escluso un possibile ritorno al Nervión. “L’RCD Espanyol informa della nomina di Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’ (San Fernando, Cadice, 1968) come nuovo direttore sportivo generale dell’ente incarico dal quale guiderà l’Area Sportiva del Club. L’incorporazione di Monchi rafforza la struttura sportiva dell’RCD Espanyol con uno dei dirigenti più riconosciuti e prestigiosi del calcio europeo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’Espanyol conferma l’arrivo di Monchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monchi riparte dalla Liga, accordo trovato con l’Espanyol: i dettagli dell’intesa per il nuovo direttore sportivoSensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Como,... Il Pakistan conferma l’arrivo di Vance e Ghalibaf a IslamabadLe delegazioni di Stati Uniti e Iran hanno confermato ai mediatori pakistani che parteciperanno ai nuovi negoziati di pace a Islamabad, in vista... Argomenti più discussi: Liga, il Real Madrid rovina la festa del Barça: titolo rinviato; Liga: il Barcellona batte 2-1 l'Osasuna, titolo a un passo; Inter campione, ma chi vince gli altri campionati? City-Arsenal, Psg e Barcellona: la situazione; La Liga, Siviglia vince allo scadere della partita e intravede la salvezza. Il presidente della Sammaurese Stefano Guerra afferma che la loro retrocessione dalla Serie D potrebbe essere annullata; conferma discussioni riguardo al trasferimento di giocatori della nazionale di San Marino lì reddit 55 INVESTIMENTI S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Liga, l’Espanyol passa a Bilbao e arriva a un passo dalla ChampionsBILBAO (Spagna) - L’Espanyol trova tre punti pesantissimi nella corsa alla Champions League. La formazione catalana vince in rimonta a Bilbao e si conferma al quinto posto, a due sole lunghezze dal ... corrieredellosport.it