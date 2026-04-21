Il Pakistan ha annunciato che le delegazioni di Stati Uniti e Iran arriveranno a Islamabad per partecipare ai negoziati di pace. Le parti hanno comunicato questa decisione ai mediatori pakistani, in vista della scadenza prevista per domani sera della tregua di due settimane. L'incontro si concentrerà sulla discussione per prolungare o raggiungere un accordo sulla cessazione delle ostilità.

Le delegazioni di Stati Uniti e Iran hanno confermato ai mediatori pakistani che parteciperanno ai nuovi negoziati di pace a Islamabad, in vista della scadenza di domani sera (ora americana) della tregua di due settimane. Il vicepresidente statunitense JD Vance e il presidente del parlamento di Teheran Mohammad Bagher Ghalibaf, a capo delle rispettive delegazioni, arriveranno in Pakistan nelle prime ore di mercoledì 22 aprile per guidare le rispettive squadre nei colloqui. Lo scrive l’ Afp. Al momento né gli Stati Uniti né l’Iran hanno confermato ufficialmente. Mohammad Bagher Ghalibaf (Imagoeconomica). Tasnim: «Teheran pronta a creare un altro inferno».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Pakistan conferma l’arrivo di Vance e Ghalibaf a Islamabad

DRAMATIC ARRIVAL: Iran Officials In Islamabad Under Heavy Pak Air Force Escort Amid Israel Threat

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