L' eroica normalità di fratel Luc di Tibhirine ucciso dagli islamisti

Ricordo ancora con un senso di disagio l’ingresso del sacerdote in classe durante le lezioni di catechismo alle elementari, prima della Prima Comunione. Recentemente, si è parlato della morte di un monaco di un monastero in Nord Africa, ucciso dagli islamisti. La sua figura è stata ricordata come esempio di dedizione e sacrificio. La vicenda è stata oggetto di discussione pubblica, con vari commenti e analisi sulla sua vita e le circostanze dell’uccisione.

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Rimase un converso tutta la vita e si dedicò alla cura dei malati in Africa. Fu decapitato Ricordo ancora oggi con un certo fastidio l'ingresso del prete in classe, alle elementari, per l'ora settimanale di catechismo in preparazione alla Prima Comunione. Don Attilio, questo il suo nome, amava raccontarci le storie dei martiri: Santo Stefano lapidato, san Lorenzo arrostito, santa Caterina d'Alessandria decapitata e tanti altri. Ci raccontava le torture che questi poveri cristiani subivano: a qualcuno venivano strappate le unghie, a qualcuno la lingua, a qualcuno gli occhi. Poiché la lezione di don Attilio (che noi bambini...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'eroica normalità di fratel Luc di Tibhirine ucciso dagli islamisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’anima di Fratel Ettore in mostra: "Ci scelse perché comunità ferita"Si è conclusa ieri la mostra dedicata all’opera di Fratel Ettore a Seveso, che ha celebrato il fortissimo legame del religioso camilliano scomparso... Riposto, riapre “Casa Fratel Leonardo”: restituita alla comunità la Tenda di San CamilloABBONATI A DAYITALIANEWS Un ritorno atteso per l’accoglienza delle persone fragili A Riposto è stata inaugurata ieri, sabato 9 maggio, la rinnovata...