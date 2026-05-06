Si è conclusa ieri a Seveso la mostra dedicata a Fratel Ettore, che ha messo in evidenza il suo rapporto con la comunità locale. L'esposizione ha ripercorso l'attività del religioso camilliano, scomparso nel 2004, evidenziando il forte legame che aveva con la città e il suo impegno nel prendersi cura delle persone più bisognose. L'evento ha attirato numerosi visitatori interessati a conoscere meglio la figura di Fratel Ettore.

Si è conclusa ieri la mostra dedicata all’opera di Fratel Ettore a Seveso, che ha celebrato il fortissimo legame del religioso camilliano scomparso nel 2004 con la città. Domani sera alle 21, sempre al Centro Pastorale dove era allestita la mostra, ci sarà un incontro testimonanza sulle attività dell’Opera Fratel Ettore, che ha una delle sue basi a Casa Betania, al quartiere Baruccana. A Casa Betania arriverà domenica l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, per celebrare una messa domenica 10 maggio alle 16,30. Gli appuntamenti a Seveso vogliono ricordare in particolare il forte rapporto di fratel Ettore con questa comunità, dove egli stesso decise di venire con la sua opera di carità dopo la tragedia della diossina nel 1976.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’anima di Fratel Ettore in mostra: "Ci scelse perché comunità ferita"

Notizie correlate

Ci eravamo (e ci siamo) tanto amati. Ettore Scola, una mostra particolareL’avevamo tanto amato, grati per quei suoi meravigliosi film capaci di far riflettere e divertire.

"Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati", la mostra al Museo di Roma a Palazzo BraschiA dieci anni dalla scomparsa, Ettore Scola torna idealmente a incontrare il suo pubblico con una mostra che ne celebra l’eredità creativa e umana.

Altri aggiornamenti

Si parla di: L’anima di Fratel Ettore in mostra: Ci scelse perché comunità ferita.

L’anima di Fratel Ettore in mostra: Ci scelse perché comunità feritaUna rassegna dedicata al religioso camilliano, incontri e una messa con l’arcivescovo Mario Delpini. Da Casa Betania al ricordo di suor Teresa Martino: Dopo il disastro della diossina volle venire qu ... ilgiorno.it

Il cardinal Martini e fratel Ettore. In sintoniaIl cardinal Martini e fratel Ettore, pur così diversi, non potevano non incontrarsi. L’uno e l’altro amavano le periferie, quelle esistenziali ancor più di quelle geografiche. Nell’uno e nell’altro ... avvenire.it