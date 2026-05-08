Papa da un anno Leone XIV Eletto l' 8 maggo 2025

Da circa un anno, un nuovo leader religioso è salito al soglio pontificio, con l’elezione avvenuta l’8 maggio 2025. Recentemente, una organizzazione caritatevole ha condiviso sui social un messaggio accompagnato da una foto, augurando che la pace del Cristo Risorto possa essere con tutti. Il tweet descrive questa pace come disarmata, umile e perseverante.

Tweet con foto di Caritas Ambrosiana: “La pace sia con tutti voi! Questa è la pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente.” Celebriamo oggi, 8 maggio, il primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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