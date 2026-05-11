Leone XIV in Piazza San Pietro | ‘Il mondo si ostina nel male
In piazza San Pietro, un rappresentante ha dichiarato che il mondo si ostina nel male. La discussione si è concentrata su come l'amore divino possa garantire la giustizia sociale tra le persone. Sono state analizzate anche le strategie dell'Accusatore, che secondo il relatore mira a dividere le società moderne. La manifestazione ha attirato numerosi fedeli e cittadini interessati ai temi trattati.
? Punti chiave Come può l'amore divino garantire la giustizia sociale tra gli uomini?. Quali sono le tattiche dell'Accusatore per dividere le società moderne?. Perché la menzogna diventa uno strumento per giustificare la violenza globale?. Come possono i comandamenti proteggere l'individuo dai falsi amori contemporanei?.? In Breve 25mila fedeli riuniti in Piazza San Pietro lo scorso 10 maggio.. Il Paraclito viene invocato come difensore contro l'opera dell'Accusatore.. La catechesi del Regina Celi analizza il legame tra amore divino e giustizia.. Il messaggio affronta l'esclusione sociale e l'oppressione dei soggetti più fragili.. Davanti a...🔗 Leggi su Ameve.eu
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10 Maggio 2026 Papa Leone XIV affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano per la recita del Regina Caeli in Piazza San Pietro. ©?vaticanmedia facebook
@Pontifex_es 10 Maggio 2026 Papa Leone XIV affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano per la recita del Regina Caeli in Piazza San Pietro. ©?vaticanmedia x.com
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