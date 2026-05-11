Leone XIV in Piazza San Pietro | ‘Il mondo si ostina nel male

In piazza San Pietro, un rappresentante ha dichiarato che il mondo si ostina nel male. La discussione si è concentrata su come l'amore divino possa garantire la giustizia sociale tra le persone. Sono state analizzate anche le strategie dell'Accusatore, che secondo il relatore mira a dividere le società moderne. La manifestazione ha attirato numerosi fedeli e cittadini interessati ai temi trattati.

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