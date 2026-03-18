Ex compagni di scuola di Leone XIV a Roma per l’udienza generale | da Riverdale a Piazza San Pietro nel segno del ricordo

Ex compagni di scuola di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, si sono riuniti in Piazza San Pietro per partecipare all’udienza generale. Tra loro, alcuni studenti provenienti da Riverdale erano presenti per salutare il loro ex compagno di classe durante l’evento pubblico in Vaticano. La presenza dei gruppi di ex studenti ha attirato l’attenzione dei presenti durante la cerimonia.

Alcuni ex compagni di classe di Robert Francis Prevost hanno partecipato all’udienza generale in Piazza San Pietro per salutare il loro compagno di scuola, oggi Papa Leone XIV. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Udienza Generale 18 febbraio 2026, Papa Leone XIV: la Chiesa è segno vivo della nostra unione con DioPapa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ricorda che la Chiesa è sacramento, quindi segno e strumento dell’intima unione con Dio e con tutto il... Leggi anche: Papa Leone XIV sorprende i fedeli: la notte di Natale tra pioggia e un gesto che commuove Piazza San Pietro Contenuti utili per approfondire Ex compagni di scuola di Leone XIV a... Argomenti discussi: La vita e i miracoli di Carlo Acutis diventano un film con protagonista Samuele Carrino; Carnevali di Marca da record: 21 sfilate e 9.000 figuranti: grande festa per 300mila persone. Papa Leone incontra gli ex compagni di scuola in piazza San Pietro. Il legame speciale del Santo Padre con l’istruzioneUna bella sorpresa per papa Leone XIV, oggi, in piazza San Pietro. Dieci studenti che hanno frequentato con lui la scuola primaria Saint Mary’s High School a Riverdale lo hanno atteso in piazza dopo ... tecnicadellascuola.it