Leonardo, ex calciatore, allenatore e dirigente del Milan, ha commentato la presenza di Paolo Maldini all’interno del club durante un'intervista a 'Cronache di Spogliatoio'. Ha affermato che con Maldini al Milan, nessun algoritmo potrebbe suggerire che sia meglio non averlo nel team. La dichiarazione si riferisce alla figura di Maldini, con cui Leonardo ha condiviso gli uffici di 'Casa Milan' in passato.

Il brasiliano Leonardo, ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Cronache di Spogliatoio', che sarà presto disponibile sul canale 'YouTube' della piattaforma. Intanto, però, è uscito un estratto molto interessante della chiacchierata concessa al giornalista Davide Bernardi nel format 'Behind'. Si tratta di un passaggio su Paolo Maldini, con cui Leonardo ha condiviso un segmento importante di carriera in campo prima e dietro la scrivania poi, più recentemente, negli uffici di 'Casa Milan'. “Il ruolo del direttore sportivo oggi è cambiato. Se tu vedi, tante squadre oggi non hanno più il parere di un direttore sportivo, che abbia un peso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leonardo: “Se hai Maldini al Milan, non so quale algoritmo può dirmi che è meglio non averlo”

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