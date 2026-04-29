Quale futuro per Vlahovic? Moretto chiarisce | Il Milan non può avvicinarsi se …

Dusan Vlahovic, attaccante serbo nato nel 2000, è al centro delle attenzioni di mercato in vista della prossima sessione estiva. Attualmente, il giocatore sta negoziando il rinnovo con la Juventus, mentre il Milan sembra essere escluso da eventuali trattative. Un esperto ha recentemente spiegato che le possibilità di avvicinamento da parte dei rossoneri non sono plausibili, a meno di determinate condizioni che non sono state ancora chiarite.

Il Milan, come noto, è da tempo sulle tracce di Dusan Vlahovic: c'era stato un approccio con l'entourage dell'attaccante serbo già nel calciomercato estivo 2025. Poi, però, l'operazione non è mai stata seriamente intavolata perché i rossoneri avrebbero dovuto pagare - oltre ad un maxi-stipendio al bomber serbo - anche una considerevole cifra (25-30 milioni di euro) alla Juventus per rilevare il cartellino del giocatore ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Ora, invece, la situazione è un po' cambiata. I costi di cartellino non ci sarebbero più (Vlahovic andrà in scadenza di contratto con la 'Vecchia Signora' il prossimo 30 giugno), rimarrebbero quelli relativi a stipendio e commissioni per l'entourage.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Quale futuro per Vlahovic? Moretto chiarisce: “Il Milan non può avvicinarsi se …” Notizie correlate Futuro di Camarda, Moretto: “Da capire il Milan se valuterà solo prestiti oppure offerte a titolo definitivo”Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha aggiornato i tifosi rossoneri sulla... Leggi anche: Milan, infortunio grave! Come sta Saelemaekers. Esclusiva: il futuro di Nkunku. Vlahovic solo se … Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juventus, per Vlahovic cambia tutto: le novità sul futuro del serbo; Juventus, svolta Vlahovic: apertura al rinnovo-ponte. Sfida al Bayern per il futuro; Juve: le ultime sul futuro di Vlahovic e Conceicao; Gli scenari per Vlahovic se non rinnova con la Juve. Vlahovic e la Juventus sono più lontani. Per il serbo torna forte l'ipotesi MilanIl futuro di Dusan Vlahovic resta in bilico. Dalla trattativa vicina, alla fumata nera a quella bianconera a... Una situazione di stallo. Il centravanti. tuttomercatoweb.com Vlahovic, non solo Juve e Barcellona: spunta la terza incomodaCalciomercato Juventus: il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più incerto, ma i contorni della sua possibile cessione stanno diventando ogni giorno più ... juventusnews24.com Quale futuro per #Vlahovic @MatteMoretto chiarisce: "Il @acmilan non può avvicinarsi se ..." - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com Dusan Vlahovic e la Juventus: una storia che sembrava destinata a brillare, ma che nel tempo ha assunto i contorni di un rapporto complicato, quasi irrisolto. Quando arrivò a Torino, Vlahovic portava con sé l’aura dei predestinati. Giovane, potente, affamato. E - facebook.com facebook