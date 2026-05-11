In un'intervista, un dirigente del club ha dichiarato che nessun algoritmo potrà mai sostituire Maldini nel ruolo di figura simbolo del Milan. La discussione si concentra anche sulla gestione di Furlani, che ha ricevuto critiche da parte dei tifosi. Inoltre, si analizza come l'assenza di Maldini abbia influenzato il calo delle prestazioni della squadra, senza però entrare in dettagli specifici.

? Domande chiave Perché la gestione di Furlani è finita sotto la mira dei tifosi?. Come ha influito l'assenza di Maldini sul crollo prestazionale del Milan?. Cosa intende Leonardo quando parla del rischio degli algoritmi nel calcio?. Chi può salvare il Milan nella lotta per la Champions League?.? In Breve Milan a 67 punti, pari alla Roma, per il quarto posto in classifica.. Crollo rossonero con soli 25 punti raccolti nel secondo turno della stagione.. Tifosi chiedono le dimissioni del CEO Giorgio Furlani dopo il ko contro l'Atalanta.. Ultime sfide decisive contro Genoa e Cagliari per la qualificazione in Champions League.. Leonardo ha espresso un profondo dolore per l’assenza di Paolo Maldini dal Milan, sostenendo che nessun algoritmo potrà mai sostituire la figura del leggendario ex calciatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leonardo: nessun algoritmo potrà mai sostituire Maldini al Milan

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