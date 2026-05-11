Leonardo Festa lancia la sua S-campagna elettorale | sport e incontri per vivere la città insieme
Leonardo Festa ha annunciato l’avvio della sua campagna elettorale, definendola una “s-campagna” che si distingue per il suo carattere informale e all’aperto. La strategia prevede incontri e attività sportive per coinvolgere i cittadini e vivere la città in modo diverso. Festa si presenta come candidato al consiglio comunale di Avellino nella lista del Partito Democratico, sostenuto dal candidato sindaco in carica.
Non chiamatela semplicemente campagna elettorale: quella di Leonardo Festa, candidato al consiglio comunale di Avellino nella lista del Partito Democratico, per Nello Pizza sindaco, è una “s-campagna”!Una campagna “speciale”, gioviale e all’aria aperta come una scampagnata. Ma, soprattutto, una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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