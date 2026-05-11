Leonardo Festa lancia la sua S-campagna elettorale | sport e incontri per vivere la città insieme

Leonardo Festa ha annunciato l’avvio della sua campagna elettorale, definendola una “s-campagna” che si distingue per il suo carattere informale e all’aperto. La strategia prevede incontri e attività sportive per coinvolgere i cittadini e vivere la città in modo diverso. Festa si presenta come candidato al consiglio comunale di Avellino nella lista del Partito Democratico, sostenuto dal candidato sindaco in carica.

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