Festa rilancia | Siamo la cura per la città malata ma la campagna elettorale sfida la memoria collettiva

Festa ha affermato che il suo partito rappresenta la cura per la città, a causa dei problemi accumulati negli ultimi anni. La sua campagna punta a convincere gli elettori che solo lui può risolvere i guasti causati dai precedenti amministratori. In città, i cittadini si ricordano bene delle promesse non mantenute e delle promozioni passate. La sfida ora è convincere chi ha già vissuto le conseguenze di quelle scelte. La campagna si concentra anche sulle criticità di oggi.

Ad Avellino, la nostalgia amministrativa torna protagonista con le solite promesse e la memoria cortissima, anche quella a breve termine «Da quando non ricopro più l’incarico di sindaco, la città ha conosciuto una fase di arretramento. È un dato evidente, sotto gli occhi di tutti. Non entro nel merito delle cause, ma fino ad aprile 2024 Avellino godeva di ottima salute; oggi, oggettivamente, emerge una criticità. Noi abbiamo la cura per rimetterla in sesto, anzi per darle nuovo vigore». È una diagnosi netta, senza troppe sfumature. La città stava bene, ora sta male. I medici sono gli stessi che l’hanno governata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Festa lancia la sfida per il bis: “Città caduta senza di me, noi abbiamo la cura”Gianluca Festa ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato, affermando che senza di lui, la città avrebbe perso la sua direzione.

Leggi anche: La campagna elettorale di "Tutta la città insieme" va più veloce

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Carnevale, Sennori rilancia: martedì grasso una sfilata ancora più ricca per recuperare quella saltata sabato; Zampini: Primo torto arbitrale nerazzurro in Inter-Juve? Sarà la ventesima volta!.

Rose per San Valentino Meglio un bouquet di #radicchio! Veneto e di stagione. Per la festa degli innamorati Natoora rilancia l’iniziativa “Radicchio, not Roses”: una campagna che mette in discussione il simbolo per eccellenza della ricorrenza e accende i rifl - facebook.com facebook