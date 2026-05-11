Leonardo addio Cingolani | indennità da 4,48 milioni di euro

L'azienda ha annunciato che il precedente amministratore delegato riceverà un'indennità di circa 4,48 milioni di euro in seguito alle sue dimissioni. Dopo questa comunicazione, il titolo in Borsa ha registrato una perdita del 4%. Sono inoltre state sollevate domande riguardo all'impatto dell'indebitamento derivante dalle acquisizioni sulla futura gestione dell'azienda.

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