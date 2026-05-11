Leonardo addio Cingolani | indennità da 4,48 milioni di euro
L'azienda ha annunciato che il precedente amministratore delegato riceverà un'indennità di circa 4,48 milioni di euro in seguito alle sue dimissioni. Dopo questa comunicazione, il titolo in Borsa ha registrato una perdita del 4%. Sono inoltre state sollevate domande riguardo all'impatto dell'indebitamento derivante dalle acquisizioni sulla futura gestione dell'azienda.
? Domande chiave Perché il titolo di Leonardo ha perso il 4% dopo l'annuncio?. Come influirà l'indebitamento per le acquisizioni sulla nuova gestione?. Chi è Lorenzo Mariani e quale sarà la sua prima sfida?. Cosa prevede l'accordo per i diritti maturati di Cingolani?.? In Breve Indennità di 4.483.250 euro prevista entro il mese di luglio 2026.. Ordini trimestrali a 9 miliardi di euro con crescita del 31%.. Lorenzo Mariani succede Cingolani alla guida del gruppo tecnologico.. Debito netto salito a 3,05 miliardi di euro per acquisizioni strategiche..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). In un contesto di stabilità dei prezzi, la gestione finanziaria di Leonardo affronta una transizione strategica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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