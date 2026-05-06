Leonardo portafoglio ordini a 56 miliardi | l?addio di Cingolani inizia l?era Mariani

Nel primo trimestre, il portafoglio ordini ha raggiunto i 56 miliardi di euro, superando le previsioni iniziali. Con l'addio di Cingolani, si apre una nuova fase per il gruppo, ora guidato dal nuovo team. La crescita dei numeri e la trasformazione dell’azienda riflettono un andamento in linea con i cambiamenti del settore e le recenti strategie adottate.

Numeri del primo trimestre superiori alle aspettative, un gruppo trasformato e plasmato sui tempi correnti. L’addio di Roberto Cingolani - oggi l’assemblea di Leonardo nominerà al suo posto Lorenzo Mariani, attuale amministratore delegato di Mbda Italia, il principale consorzio europeo costruttore di missili - è fatto di numeri, che poi sono il terreno preferito del Cingolani scienziato, numeri importanti che tracciano il percorso del gruppo. Ma anche di uno stile di grande appropriatezza che ha rivendicato i risultati ottenuti e ricevuto, nell’incontro con i giornalisti, i principali attestati di stima dalla stampa internazionale. Il...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Leonardo, portafoglio ordini a 56 miliardi: l?addio di Cingolani, inizia l?era Mariani Notizie correlate Leonardo, i nomi del dopo Cingolani: Folgiero, Donnarumma, Ercolani, Mariani o Cutillo. E all’Eni spunta Elisabetta BelloniRoma – È una tornata di 842 nomine in 155 società quella che investe le partecipate dallo Stato. Leonardo cambia rotta: il MEF punta su Mariani dopo il boom di CingolaniIl Ministero dell’economia e delle finanze ha ufficializzato le liste per il rinnovo dei vertici di alcune grandi società partecipate dallo Stato,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026. ORDINI € 9,0 MLD (+31% YOY), RICAVI € 4,4 MLD (+7%), EBITA € 281 MIL (+33%). FOCF € - 411 MIL, IN MIGLIORAMENTO DEL 29%. CONFERMATA GUIDANCE 2026; Leonardo, conti in crescita nel trimestre. Cingolani: Ottimi risultati; Leonardo, guidance 2026 confermata. Ordini a 9 miliardi nel primo trimestre (+31%); Tutto sui conti di Leonardo nel primo trimestre 2026. Ordini per 9 miliardi di euro. Leonardo, ordini su del 31%. Cingolani passa la mano, ora tocca a MarianiIl gigante pubblico della difesa e dello spazio vede ordini a quota 9 miliardi, in crescita del 31%, e conferma gli obiettivi 2026. Intanto, chi l’ha ... huffingtonpost.it Leonardo, balzo dell’utile a 184 milioni (+60%) nell’ultimo trimestre firmato dal ceo CingolaniForte incremento per ordini ed ebita, rispettivamente a 9 miliardi e 281 milioni. Confermate le stime 2026. Sul debito pesa l’acquisizione di Iveco Defense. Il 7 maggio l’assemblea col passaggio di te ... milanofinanza.it (Leonardo Omezzolli) Individuato, portato in caserma e denunciato per diffamazione. Tolleranza zero da parte del comando di polizia locale Alto Garda e Ledro che ha deciso di perseguire legalmente un utente colpevole di aver insultato pesantemente gli ag - facebook.com facebook Leonardo da Vinci. La Vergine delle Rocce x.com