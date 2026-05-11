A Lentate, il mercato in via Matteotti ha ripreso regolarmente le attività, segnando una ripresa per gli ambulanti locali. La riapertura ha suscitato una certa soddisfazione tra gli operatori, che hanno manifestato ufficialmente il loro apprezzamento nei confronti dell’amministrazione comunale. La trasformazione dello spazio di vendita ha attirato l’attenzione di molti, portando una ventata di vitalità nel centro della città.

? Domande chiave Come ha fatto il mercato a cambiare volto in via Matteotti?. Perché gli ambulanti hanno premiato ufficialmente l'amministrazione comunale?. Quali vantaggi logistici ha portato il nuovo parcheggio vicino alla Schiatti?. Chi ha risolto i problemi burocratici durante il trasloco dei banchi?.? In Breve Andrea Cazzaniga e l'Unione Commercianti di Seveso hanno premiato l'amministrazione comunale.. Il trasferimento ha coinvolto i lotti della ex tessitura Schiatti e nuovi parcheggi.. I tecnici del Suap hanno gestito gli aspetti burocratici durante la transizione.. La sindaca Laura Ferrari ha accolto il riconoscimento per la gestione del progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lentate, il mercato riparte in via Matteotti: festa per gli ambulanti

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