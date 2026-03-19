Nizza-Paris Saint Germain sabato 21 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle 21:00 si gioca Nizza-Paris Saint Germain, una partita valida per la Ligue 1. Il Paris Saint Germain, allenato da Luis Enrique, ha recentemente battuto il Chelsea con un risultato complessivo di 8-0, mentre il Nizza, guidato da Puel, cerca di ottenere punti per salire in classifica. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate.

Liquidato con 8 gol il Chelsea in un dominio incontrastato per tutti i 180 minuti il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo del Nizza di Puel per prendersi il primato in Ligue1. Intanto gli Aiglons con la vittoria di Angers tirano un sospiro di sollievo e mandano a 8 punti di distacco dal terzultimo posto. C’è ancora molto da lavorare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nizza-Paris Saint Germain (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Paris Saint Germain-Metz (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronosticiDopo aver espugnato il Louis II con grande fatica il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna sul terreno amico per affrontare il fanalino di coda... Paris Saint Germain-Metz (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici, convocati. Vittoria senza subire gol per i pariginiDopo aver espugnato il Louis II con grande fatica il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna sul terreno amico per affrontare il fanalino di coda... Aggiornamenti e notizie su Nizza Paris Saint Germain sabato 21... Temi più discussi: Ligue 1, Nizza-PSG streaming gratis: dove vedere la diretta tv live; Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere PSG-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Paris-Nice 2026, i risultati della seconda tappa. Pronostico Nizza vs Paris Saint-Germain – 21 Marzo 2026Il confronto di Ligue 1 tra Nizza e Paris Saint-Germain promette intensità e tecnica all’Allianz Riviera. L’appuntamento del 21 Marzo 2026 alle 21:00 segna un ... news-sports.it Ligue 1, cade il Paris Saint Germain: il Nizza vince 1-0Il Nizza riesce a battere il Paris Saint Germain. Gli uomini allenati da Christophe Galtier si sono imposti per 1-0 nella gara valida per la 27ª giornata di Ligue 1. Il Paris Saint Germain, forse già ... calcioinpillole.com #Ligue1 26^ giornata: il #Marsiglia vince, #Monaco e #Nizza non sbagliano. Pari del #PSG a #Strasburgo - #sportpress24 - facebook.com facebook