L’emergenza medici di famiglia | La responsabilità è di Ats e Asst

Da ilgiorno.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono stati sollevati dubbi sulla gestione dell’emergenza medici di famiglia, con alcune associazioni che accusano le autorità sanitarie di mancato intervento. Un post è stato pubblicato per chiarire i fatti e fare chiarezza sulla posizione degli enti coinvolti. Le proteste di un comitato locale hanno portato all’attenzione pubblica le difficoltà nella copertura dei servizi sanitari di base e le responsabilità attribuite alle strutture sanitarie e all’amministrazione comunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un post per "ristabilire la verità" sulla questione medici di base dopo le proteste del Comitato per la Salute Cornaredo-San Pietro all’Olmo e le accuse di inerzia contro l’amministrazione comunale. Ma soprattutto per annunciare che anche a Cornaredo verrà istituito un ambulatorio temporaneo nella Casa di Comunità che sta sorgendo all’interno del bene confiscato alla ‘ndrangheta di via Vanzago, "questa è un’importante novità che agevolerà i cittadini rimasti senza medico, garantendo loro un accesso più facile e rapido ai servizi sanitari di base". Il sindaco di Cornaredo, Corrado D’Urbano, ha deciso di intervenire sulla questione medici di base che, "non ci sono a Cornaredo, come non ci sono nei paesi limitrofi e a livello nazionale".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217emergenza medici di famiglia la responsabilit224 232 di ats e asst
© Ilgiorno.it - L’emergenza medici di famiglia: "La responsabilità è di Ats e Asst"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

L’emergenza medici di famiglia. Pieve Emanuele "maglia nera". Senza assistenza 1.715 pazientiResta forte l’emergenza per i medici di base nel distretto Visconteo, che comprende i comuni degli ambiti di Binasco (Lacchiarella, Casarile,...

Asst Martesana fanalino di coda. Tempi d’attesa e carenza di mediciNonostante sette punti in più dell’anno scorso, Roberta Labanca è ancora ultima nelle pagelle della Regione sui direttori generali della sanità...

Argomenti più discussi: L’emergenza medici di famiglia: La responsabilità è di Ats e Asst; Sestri Levante e Rapallo, ecco come cambiano i servizi sanitari: nuovi letti e ambulatori 24 ore su 24; Lasciata morire tra i rifiuti: cavalla denutrita e ferita, denunciata la proprietaria. Rischia 3 anni di carcere; Allarme sicurezza alimentare a Milano: mille infezioni all’anno, è emergenza cibo crudo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web