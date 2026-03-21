L’emergenza medici di famiglia nel distretto Visconteo si intensifica, con Pieve Emanuele che si colloca al primo posto per carenza di assistenza, lasciando senza supporto 1.715 pazienti. La situazione riguarda i comuni di Binasco, Lacchiarella, Casarile, Noviglio, Vernate, Zibido San Giacomo, Locate di Triulzi, Opera, Rozzano e Basiglio. La carenza di medici di base rimane un problema rilevante in questa area.

Resta forte l’emergenza per i medici di base nel distretto Visconteo, che comprende i comuni degli ambiti di Binasco (Lacchiarella, Casarile, Noviglio, Vernate, Zibido San Giacomo), Locate di Triulzi (Opera e Pieve Emanuele) e Rozzano (Basiglio). Dai dati ufficiali di Regione Lombardia, a firma dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, arrivati in risposta a una richiesta del capogruppo del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco, si evince che, sui 98.150 utenti presenti nel distretto Visconteo, alla data del 29 gennaio di quest’anno sarebbero 6.268 coloro che sono senza un medico assegnato, ma indirizzati agli Ambulatori Medici Temporanei. Una situazione difficile che, comunque, rispetto agli anni passati vede un lieve miglioramento, anche se sono ancora tanti gli utenti senza un medico di medicina generale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’emergenza medici di famiglia. Pieve Emanuele "maglia nera". Senza assistenza 1.715 pazienti

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