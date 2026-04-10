L’Asst Martesana si trova in fondo alla classifica regionale, con tempi di attesa più lunghi e una carenza di medici. Nonostante un incremento di sette punti rispetto all’anno precedente, la situazione rimane critica. Roberta Labanca, alla guida dell’azienda sanitaria, si posiziona ancora all’ultimo posto tra i direttori generali della sanità lombarda, secondo i dati pubblicati dalla Regione.

Nonostante sette punti in più dell’anno scorso, Roberta Labanca è ancora ultima nelle pagelle della Regione sui direttori generali della sanità lombarda. Per lei è arrivato un 79 (in cima alla classifica c’è chi ha preso 93): dal suo arrivo due anni e tre mesi fa l’ Asst Melegnano-Martesana vive una stagione di cambiamento. Dall’internalizzazione dei servizi, oggi non c’è più una cooperativa a libro paga per quanto riguarda gli specialisti, al lavoro sulle Case di comunità: 11 aperte entro fine anno su tutto il territorio, più cinque Ospedali di comunità, un investimento nel complesso di 72 milioni per ricostruire cure di prossimità sfilacciate dopo anni di visione "ospedale centrica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asst Martesana fanalino di coda. Tempi d’attesa e carenza di medici

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AVVISO ASST PER GLI ASSISTITI DEL DOTT. BARBERA E DELLA DOTT.SSA CINTOLESI Condividiamo la comunicazione diffusa oggi 3 aprile 2026 dall'ASST Melegnano e della Martesana che va a SOSTITUIRE quelle precedenti: Dal 7 al 29 aprile 2 - facebook.com facebook