In molte situazioni di interazione quotidiana, il linguaggio del corpo rivela informazioni che le parole spesso non riescono a esprimere. La comunicazione non verbale svolge un ruolo fondamentale nel trasmettere emozioni e intenzioni, spesso più sinceramente rispetto alle parole pronunciate. Questa realtà viene riconosciuta anche nel campo della psicologia, dove l’attenzione ai segnali corporei aiuta a comprendere meglio le dinamiche relazionali.

? di Manila Scaramella?Nella pratica psicologica e nelle dinamiche relazionali quotidiane, esiste una verità assiomatica che spesso tendiamo a ignorare: le parole possono essere filtrate, costruite e persino manipolate, ma il corpo possiede una sua onestà intrinseca. In ogni interazione, ci muoviamo immersi in un flusso costante di segnali analogici che giungono all’interlocutore con una velocità e un impatto superiori a qualsiasi costrutto logico-verbale.?Per me, la comunicazione non verbale non rappresenta un semplice corollario del linguaggio; ne è la struttura portante, il parametro su cui poggia la nostra integrità psichica e la nostra capacità di stabilire un contatto autentico con l’altro.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - L’eloquenza del corpo: verso un’etica della comunicazione non verbale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Comunicazione non verbale: il potere silenziosoUna serata dedicata alla comunicazione non verbale ha animato l’hotel Relax di San Benedetto del Tronto, dove il linguaggio silenzioso dell’immagine...

Nei Tre Petali dell’Iris, riconoscere la comunicazione non verbale e le emozioniUn pomeriggio alla scoperta dei segreti della comunicazione non verbale e delle emozioni Venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 15:00 alle 17:00, si terrà...