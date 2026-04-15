Nei Tre Petali dell’Iris riconoscere la comunicazione non verbale e le emozioni

Venerdì 24 aprile 2026, dalle 15:00 alle 17:00, si svolgerà presso la scuola primaria Quasimodo di Calambrone, Pisa, l'incontro intitolato “Nei Tre Petali dell’Iris”. L'evento sarà dedicato alla scoperta della comunicazione non verbale e delle emozioni, offrendo l'opportunità di approfondire questi aspetti attraverso attività e discussioni rivolte a insegnanti, genitori e studenti. La sessione si concentrerà sull'osservazione e l'interpretazione dei segnali non verbali nelle interazioni quotidiane.

Un pomeriggio alla scoperta dei segreti della comunicazione non verbale e delle emozioni Venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 15:00 alle 17:00, si terrà presso la Scuola Primaria Quasimodo di Calambrone, Pisa, l'incontro “Nei Tre Petali dell’Iris. Riconoscere la Comunicazione non verbale e le.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Comunicazione non verbale: il potere silenziosoUna serata dedicata alla comunicazione non verbale ha animato l’hotel Relax di San Benedetto del Tronto, dove il linguaggio silenzioso dell’immagine... Monitorano anche la qualità dell'aria, nei tre piccoli comuni cesenati arrivano le cassette postali 'smart'Poste Italiane spiega che "permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato" In tre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il gigante di petali che sfila tra i canali: l'evento magico che colora l'Olanda per soli 4 giorni ad aprile; Gangi, torna la Mostra Agrozootecnica: tre giorni tra degustazioni e laboratori per grandi e piccoli; Pocahontas arriva in Disney Dreamlight Valley: sbloccala; Guida al Percorso Stelle Elementi della Natura di Disney Dreamlight Valley. 12/4/26. Sempre più acceso il giallo nei campi dell'entroterra clodiense coltivati a colza. Il fiore è molto particolare: di colore giallo brillante presenta 4 petali, produce delle silique che contengono piccoli semi neri, da cui si ricava l’olio. - facebook.com facebook