Una serata dedicata alla comunicazione non verbale si è svolta all'hotel Relax di San Benedetto del Tronto, coinvolgendo membri dei Rotary Club locali. L’evento ha approfondito il ruolo del linguaggio silenzioso attraverso immagini e gesti, con interventi e discussioni sul tema. La serata ha visto partecipanti provenienti da diverse realtà, interessati a esplorare le dinamiche della comunicazione senza parole.

Una serata dedicata alla comunicazione non verbale ha animato l’hotel Relax di San Benedetto del Tronto, dove il linguaggio silenzioso dell’immagine è stato al centro dell’incontro interclub dei Rotariani. L’evento, intitolato La potenza dell’immagine, ha la partecipazione attiva di tre club locali del Distretto 2090, guidati dai presidenti Francesco Matarrese, Marco Strozzieri e Alessandro Carletti, insieme a rappresentanti degli Inner Wheel, Soroptimist e Rotaract Club. La relatrice Gabriella D’Annunzio ha guidato i presenti in un’esplorazione su come postura, colori e dettagli stilistici raccontino chi siamo prima ancora delle parole dette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comunicazione non verbale: il potere silenzioso

Articoli correlati

Dating: perché la comunicazione verbale è diventata così difficile?Nonostante la costante connessione online, l’attuale panorama del dating è caratterizzato da un paradosso sempre più evidente.

Il potere della comunicazione e la responsabilità dei leaderIl successo della leadership è da sempre profondamente radicato in una comunicazione efficace che funge da perno attraverso il quale i leader...

Le distanze comunicano con il non verbale

Altri aggiornamenti su Comunicazione non verbale il potere...

Temi più discussi: ’La potenza dell’immagine’ con il Rotary; Caserta, il linguaggio del corpo come strumento di prevenzione: incontro il 6 marzo all’OGI; Perché in al alcune culture (come quella russa o giapponese) il sorriso non è un segno di gentilezza; I migliori libri da leggere della settimana, tra Maledetti uomini, Cinque benedizioni per un matrimonio, Il cuoco giapponese e Il potere della psicologia nera.

La comunicazione non verbale, il potere di esprimersi senza parole: 5 cose a cui fare attenzioneIl valore della comunicazione non verbale è stato ampiamente studiato e discusso, e tra i contributi più significativi possiamo citare Albert Mehrabian, psicologo statunitense che ha fatto luce ... greenme.it

Comunicazione non verbale, c’è l’ok del ministero della GiustiziaIl ministero della Giustizia ha confermato ufficialmente le conclusioni del Consiglio Nazionale del Notariato al pieno supporto all’interpretazione evolutiva della legge notarile per la comunicazione ... vita.it

“Perché fa i bisogni in casa È un dispetto” No, è comunicazione. E spesso dipende da noi. Educare il cane a fare i bisogni fuori richiede tempo, pazienza e fiducia. Traversine Solo all’inizio. Sgridarlo Mai: https://kodmi.it/zfk4i - facebook.com facebook

Offline e online non sono due mondi separati, ma canali che, quando la comunicazione funziona davvero, dialogano tra loro e rafforzano il messaggio. È stato questo il focus del secondo appuntamento di AperiTips - Branding Edition, il percorso del Gruppo Gi x.com