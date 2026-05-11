Lei ha 26 anni io 60 e queste sono le regole non negoziabili della nostra relazione con una grande differenza d’età | il video virale di Gracen e Kevin Greagan

Un video pubblicato sui social mostra una coppia con una differenza di età di 34 anni che discute delle regole che hanno stabilito per la loro relazione. La donna ha 26 anni mentre l’uomo ne ha 60. Nel video, la coppia elenca alcune delle regole che considerano fondamentali e non negoziabili, attirando l’attenzione degli utenti online. La loro storia è diventata virale e ha generato molte reazioni sui social media.

Gracen Greagan, 26 anni, e il marito Kevin Greagan, 60 hanno deciso di condividere sui social quelle che hanno chiamato “regole non negoziabili” nella loro relazione. E il contenuto è diventato virale, come racconta il New York Post. I due vivono al lago, località Greenville, in South Carolina. Nel video il primo a parlare è Kevin: “Lei ha 26 anni, io 60, e queste sono le regole non negoziabili della nostra relazione con differenza d’età”. Quali sono queste regole? La prima è “pregare insieme ogni sera: al di là della fede religiosa, l’intenzionalità che c’è dietro l’esprimere gratitudine è un ottimo modo per ritrovare equilibrio, insieme e individualmente”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La Zanzara, Davide Lacerenza sul sesso con la nuova fidanzata: "Io ho 60 anni, lei 19, ma io spingo come un ventenne" - VIDEOOspite di Cruciani a La Zanzara, Davide Lacerenza ha risposto ad alcune domande sulla sua nuova giovanissima fidanzata che lo aveva accompagnato in...

Firenze, ha una relazione con una studentessa di 16 anni: sospeso un professore. Le prove nei video e nelle chat scoperte dalla madreDoveva essere un normale viaggio d’istruzione, si è trasformato in un episodio che rischia di mettere dei guai un professore di un importante...