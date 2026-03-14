Firenze ha una relazione con una studentessa di 16 anni | sospeso un professore Le prove nei video e nelle chat scoperte dalla madre

Un insegnante di un noto liceo fiorentino è stato sospeso dopo che la madre di una studentessa di 16 anni ha scoperto conversazioni e video che dimostrano una relazione tra il docente e la ragazza. L’episodio, iniziato come un normale viaggio d’istruzione, ha portato all’intervento delle autorità scolastiche dopo le rivelazioni emerse dalle chat e dai materiali trovati. La scuola ha avviato le procedure di sospensione.

Doveva essere un normale viaggio d’istruzione, si è trasformato in un episodio che rischia di mettere dei guai un professore di un importante istituto superiore dell’area fiorentina. Un professore di lettere è stato sospeso con l’accusa di aver intrattenuto una relazione sentimentale con una studentessa di soli 16 anni. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Nazione, la verità sarebbe emersa proprio durante i giorni della gita scolastica. A far scattare l’allarme sarebbe stata la madre della giovane, dopo aver trovato sul cellulare della figlia messaggi e video che documenterebbero inequivocabilmente il legame con il docente. Una segnalazione immediata che ha dato il via a una verifica interna, portando all’allontanamento dell’uomo dalle aule. 🔗 Leggi su Open.online

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